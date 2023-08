La paradoja que beneficia a Colo Colo en el fútbol chileno: “Si los refuerzos jugaran y bien no explotaban ni Pizarro, ni Thompson ni Saldivia”

Es una paradoja, es cierto, pero Igor Ochoa es claro a la hora de plantear su idea en torno a lo que ocurre en Colo Colo. El experimentado comentarista de Radio Cooperativa es tajante para plantear su idea y que, en cierto sentido, sí puede tener asidero para lo que pasa con el Cacique en el fútbol chileno.

El periodista de “Al Aire Libre” planteó una idea en la mesa que puede encender la discusión. La mala perfomance de jugadores como Darío Lezcano, Fabián Castillo y Ramiro González le abrió la puerta a tres jóvenes de la cantera.

“A Colo Colo le alcanza igual y tiene aún no piensa en rearmarse para lo internacional. No está en esa aún. Siento que en todo esto hay una paradoja y la planteo: si los refuerzos que trajo Colo Colo estuviesen jugando y bien, a lo mejor no explotaban ni Damián Pizarro ni Thompson ni Saldivia“, expresó Ochoa.

Igor Ochoa plantea que Colo Colo ganó por el pésimo nivel de sus refuerzos (Cooperativa)

El avezado comentarista, en su estilo, sabe que esto más que un problema se transformó en algo positivo para Colo Colo y Blanco y Negro, ya que los tres futbolistas son altamente proyectables y se puede sacar réditos importantes para el club.

“Para el club, en una mirada proyectada: ¿Ha sido tan negativo esto? Yo mirando ciertas cosas, por ejemplo de Damian Pizarro, si hubiesen traído un nueve de alta jerarquía no estaría jugando este muchacho“, agregó.

Con su mirada de futuro, Ochoa es claro al decir que “en el camino, Colo Colo verá si esto fue suma o resta para el club entendiendo todo esto en el contexto del torneo chileno, ya que sabemos que en el otro no le dio“.

Tanto Pizarro, Thompson y Saldivia fueron buscados desde el extranjero en el mercado de pases y Colo Colo decidió no venderlos aún, para sacar alguna tajada mayor a fines de año.