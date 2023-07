Colo Colo tiene el foco en la Copa Sudamericana, luego del fracaso vivido en la Libertadores y una nueva eliminación. Ahora, el Cacique tendrá que enfrentar al América Mineiro en el certamen continental y la ilusión de seguir avanzando está. Sin embargo, un ídolo del club tiene cero fe en que ello ocurra.

El ex goleador albo Severino Vasconcellos habla con Bolavip Chile y, claramente, mostró su desilusión absoluta sobre lo que está pasando el equipo. El ex delantero sabe que se puede seguir adelante, aunque no le tiene mucha fe.

“Es obligatorio para Colo Colo avanzar en la Copa Sudamericana, pero es difícil con el plantel que tenemos. Se hace difícil pensar que se pueda llegar lejos en el torneo internacional o en el torneo nacional, porque el otro día me di cuenta que el Campeonato Chileno está parejo”, dijo Vasconcellos.

Colo Colo está complicado en su nivel y Severino Vasconcellos cree que no le dará para pasar en la Sudamericana (Photosport)

En esa misma línea, Vasconcellos tiene claro, a su estilo, que “sería un ‘fracasinho’ para Colo Colo quedar fuera ante América Mineiro, que es un equipo de Minas Gerais y es un equipo mediano en el fútbol brasileño. Tienen que avanzar”.

Además, el ex goleador albo sabe que Colo Colo no tiene margen de error, ninguno, para poder seguir adelante en el torneo internacional. “Sí, está bien que sea un equipo brasileño, pero es accesible y si no se clasifica es un fracaso absoluto”, agregó.

Colo Colo tiene que jugar ante el cuadro de América Mineiro con la responsabilidad de seguir adelante en el certamen. De ello, además, depende si es que se puede sumar a alguien más o no como Pablo Parra.