Joan Cruz salió de Colo Colo y del Estadio Monumental por la puerta trasera. El talentoso mediocampista, de un rato a otro, dejó de ir a entrenar, entró en rebeldía y prefirió seguir su carrera en España en el Real Oviedo Vetusta de la Cuarta División. Las señales siempre fueron claras en las oficinas de Blanco y Negro, pero ni la concesionaria ni Daniel Morón lograron convencer al jugador.

Colo Colo no irá a la justicia ni hará ninguna reclamación en el tema de Cruz y Morón, gerente deportivo del Cacique, dio luces que sólo van a pedir los derechos de formación como acto reparatorio. La Tercera dio a conocer que sí hubo advertencias para poder agilizar cuestiones con el volante antes que se fuera a Europa sin dejar ningún rédito a los albos.

La publicación explica que Cruz firmó su primer contrato a los 17 años y que por la norma FIFA no se podía hacer un vínculo más allá de 3 temporadas. La jugada era que Morón al año siguiente podía ofrecer otro contrato al jugador, pero se dejaron estar y eso fue desatendido por ByN, que presidía en ese entonces Edmundo Valladares.

Joan Cruz -derecha- se fue como campeón con Colo Colo pese a que jugó poco y nada. El volante decidió emigrar a España antes de pelearla en el Cacique (Photosport)

La publicación da cuenta que Colo Colo se dejó estar en el tema Cruz y que meses antes de finalizar el contrato intentaron reactivar todo con la agencia AIM, que representaba al jugador, pero que todo fue demasiado tarde.

“Doy fe que siempre se estuvo buscando adelantarse, hacerlo con la mayor antelación posible. No renueva porque no hubo intención de sus representantesSi dijera que Daniel no advirtió sería mentir. Siempre manejó los plazos. Los representantes no tuvieron la voluntad”, dijo Valladares.

También, Valladares apeló a que hubo buena fe en el Cacique para aportar al desarrollo de Cruz, pero que finalmente el futbolista decide ir a España y que no se tomó en cuenta la tardía intención de Colo Colo, que, incluso, lo inscribió en Libertadores pese a que tenía todo listo para ir a Europa.