Colo Colo hoy da el vamos en lo que será su actuación dentro de la Serie Río de La Plata en esta pretemporada, en donde el conjunto ‘Albo’ tendrá importantes duelos amistosos antes de iniciar su participación en el torneo nacional.

El primer duelo para los dirigidos por Fernando Ortiz será en esta jornada ante Olimpia de Paraguay, compromiso que sin duda será importante para poder ver en acción al equipo y algunos de los refuerzos que han llegado en este mercado.

Por esto, el estratega del ‘Popular’ ha trabajado con todo en estos días de pretemporada, en donde espera poder mejorar la imagen de lo que fue su equipo en el 2025, quien dejó más dudas que certezas.

Para este primer duelo en Uruguay, el ‘Tano’ Ortiz ya tendría en su mente lo que sería su primera formación con Colo Colo en este 2026, en la que mandaría a la cancha a dos de sus refuerzos y ubicaría a Arturo Vidal en una nueva posición.

Ortiz planifica su formación en Colo Colo | Foto: Photosport

De esta manera, la formación de Colo Colo será con: Fernando De Paul en el arco; Jonathan Villagra (Nicolás Suárez), Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa. en el ataque.

El duelo entre Colo Colo y Olimpia de Paraguay en la Serie Río de La Plata se disputará este jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini en Montevideo.