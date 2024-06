Finalmente salió humo blanco en el mercado de pases para Colo Colo. Este jueves, se concretó la negociación con su primer refuerzo. Se trata del argentino Javier Correa, quien llegará al “Cacique” a potenciar el ataque y ser, idealmente, la gran carta de gol para Jorge Almirón.

Si bien la negociación no era sencilla, debido a que Boca Juniors también buscaba los goles de Correa, finalmente hubo un factor que lo hizo inclinarse por venir a Macul.

Según contó el periodistaRodrigo López en DSports: “Fue una negociación que no fue fácil, pero el punto de la convicción de Javier Correa fue la Copa Libertadores. Eso fue lo que termina finalmente sellando un acuerdo económico”.

Sobre la negociación, añadió: “Ya lo tenían de antes (el acuerdo), pero también Estudiantes de la Plata tuvo que ceder un poquito. Al principio decíamos, ‘si se mete Boca Juniors, está difícil’, pero no”.

Le dijo que no a Boca para venir a Colo Colo

El atacante de 31 años, que cuenta también con pasos por Racing de Avellaneda, prefirió al “Cacique” por una especial razón también para el “Pincharrata”.

Javier Correa sería presentado los próximos días como nuevo refuerzo de Colo Colo

Según el propio López, agregó que: “El punto clave fue también que Estudiantes de La Plata no potenciara a un equipo como es Boca. Finalmente, dan un monto que no llega a la cláusula, no es 1,8 millones (de dólares) lo que va a pagar Colo Colo, sino un poco menos“.

Al cierre, aseguró que había otros atacantes en carpeta, pero que Javier Correa es igualmente del gusto del DT de los albos: “Era, no sé si la prioridad de Almirón, pero de los que había, era de los que más gustaba“.