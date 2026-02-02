El debut de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 estuvo lejos de ser ideal. El Cacique cayó por 3-1 en condición de visitante ante Deportes Limache, resultado que reactivó de inmediato los cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y las decisiones del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

En ese escenario de arranque complejo, cada determinación del entrenador argentino comenzó a ser analizada con lupa, especialmente considerando el peso de los nombres propios dentro del plantel, entre ellos Arturo Vidal.

El “King”, por su jerarquía, liderazgo y simbolismo, genera discusión cada vez que asume un rol dentro del esquema, más aún cuando debe desempeñarse en posiciones que no necesariamente potencian sus principales virtudes futbolísticas, como la de defensor central.

Arturo Vidal se retiró pidiendo perdón a la hinchada alba que llegó a alentar hasta Valparaíso | FOTO: Martin Thomas/Photosport

Francisco Eguiluz cree que Fernando Ortiz estaría exponiendo a Arturo Vidal

Fue justamente en ese contexto donde el análisis del periodista Francisco Eguiluz, en el programa de YouTube Todo Es Cancha, comenzó a ganar fuerza e instaló una lectura que fue más allá del resultado.

“La posición es delicada y no debiera jugar ahí, pero ¿tiene que jugar Vidal? Ahí es el problema (…)”, lanzó de entrada el comentarista deportivo.

“A mí me llamó la atención que a Arturo Vidal no lo sacara y la sensación que me queda es que él (Fernando Ortiz) quiere exponer a Vidal para que, cuando le digan por qué lo sacaste, él diga: ‘pero si ustedes lo vieron jugar’”, sentenció.

En síntesis…