En Colo Colo llegó una nueva oferta por el defensa Alan Saldivia en las últimas horas, otra vez de Vasco Da Gama, club que quiere llevarse a como de lugar al zaguero de 23 años.

Es más, el pasado 31 de diciembre en Blanco y Negro habían rechazado una propuesta anterior del cuadro de Río de Janeiro, quienes buscaban su préstamo con opción de compra.

Esta vez tuvieron que subir la puntería y según la información del medio brasileño UOL, la oferta es para comprar el 50% de su pase.

“La oferta del Vasco es adquirir el 50% de los derechos económicos del defensa, con posibilidad de comprar otro 30% en el futuro, según los objetivos y condiciones estipulados en el acuerdo”, revelaron desde Brasil.

Ahora nuevamente hay que esperar lo que determine el directorio de ByN, quienes tienen la última palabra respecto al futuro del defensor charrúa.

Eso sí, Saldivia es uno de los jugadores que están en vitrina para este mercado de fichajes, pues es uno de los grandes activos de Colo Colo y el club necesita hacer caja tras un 2025 para el olvido.

Cabe recordar que el charrúa es un viejo anhelo del entrenador Fernando Diniz, quien lo enfrentó en la Copa Libertadores 2024, cuando dirigía a Fluminense. Es más, Vasco ya había buscado si fichaje en el mercado de invierno.

Alan Saldivia dejó encantado a Fernando Diniz en la Copa Libertadores 2024. (Buda Mendes/Getty Images)

En síntesis