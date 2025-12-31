En Colo Colo esperaron el último día del año para notificar respecto a las últimas decisiones que tomó el directorio de Blanco y Negro, en materia de refuerzos y salidas para la temporada 2026.

Durante la mañana, el club oficializó la contratación del defensa uruguayo Joaquín Sosa, que se convierte en la segunda contratación del Cacique en este mercado de fichajes, detrás del lateral Matías Fernández.

Y más tarde, se filtró la decisión que tomó el directorio respecto a la oferta que llegó desde Vasco Da Gama por el zaguero charrúa Alan Saldivia, quien es de los grandes activos que tiene el cuadro popular.

Desde Brasil volvieron a la carga por el jugador de 23 años, a petición del entrenador Fernando Diniz, tal como ocurrió en julio.

Pero nuevamente el equipo de Río de Janeiro recibió un portazo desde Colo Colo, ya que la propuesta fue rechazada, que consistía en un préstamo con opción de compra.

Así lo dio a conocer el periodista argentino Uriel Iugt, especialista en mercado, a través de su cuenta de X: “Colo Colo rechazó la oferta de Vasco Da Gama por Alan Saldivia. La propuesta fue por un préstamo con opción de compra. El club chileno solo está dispuesto a venderlo”.

Captura de la publicación de Uriel Iugt en X.

De esta forma, queda claro que en Macul solo tomarán en cuenta una oferta por la venta del futbolista, quien sigue en vitrina, pues los albos necesitan hacer caja.

En síntesis