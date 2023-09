El joven delantero nacional, Damián Pizarro ha vivido una temporada de ensueño en Colo Colo, en la que dentro de este año ha podido dar un gran salto en su carrera al consolidarse como el delantero titular del conjunto de Gustavo Quinteros.

En las últimas horas, el atacante nacional habló en exclusiva con diario El Mercurio, en la que reveló como se dio su llegada al ‘Cacique’, tras lo que fue su salida bullada de la Universidad de Chile, en la que Daniel Morón jugó un rol fundamental.

“Jugaba en una cancha que queda en La Bandera y una vez fue Daniel Morón. Estaba mi tata, acompañándome, y Morón se acercó a hablar conmigo, me pidió el número”, comenzó señalando Pizarro.

Siguiendo en su proceso de como fue su arribo al ‘Cacique’, el joven goleador reveló que su llegada se dio de una manera bastante rápida, en la que de la noche a la mañana pudo oficializar su estancia en el club.

Pizarro confrma su amor por Colo Colo | Foto: Photosport

“Fueron 15 o 20 minutos de entrenamiento. Nos dicen que tomemos agua y el ‘profe’ Ariel me dijo ‘ya está, solo faltan los papeles’. Me sentí bacán, mi familia igual, mi tata lo mismo, siempre del Colo… Aparte que me llevé súper bien con los compañeros de esa serie. Estaban Javier Rojas, Nico Suárez, Leo Hernández…”, indicó.

Finalmente, Pizarro enterró cualquier tipo de duda y tras jugar en los dos equipos más populares del país en distintos procesos dentro de su corta carrera, reveló que es hincha acérrimo de Colo Colo por herencia de su abuelo: “sí, (soy de Colo Colo) de chico, por mi tata Sergio”.

¿Cuántos goles lleva Damián Pizarro con la camiseta de Colo Colo?

El futbolista de 18 años ha anotado cinco goles en 28 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo.