Este viernes 23 de enero fue la despedida final de Lucas Cepeda en Colo Colo, quien llegó hasta el Estadio Monumental para retirar sus cosas antes de partir al Elche de España, donde fue vendido.

Ayer (jueves) el directorio de Blanco y Negro aprobó la oferta de 2,6 millones de dólares por el 70% de su pase.

Y esta jornada el extremo de 23 años realizó sus últimos trámites en Macul, donde pudo despedirese de sus compañeros, el cuerpo técnico y los funcionarios del cuadro popular.

A la salida de La Ruca, el seleccionado nacional atendió a la prensa, donde dio sus últimas palabras antes de partir a Europa.

“Sí, contento, feliz, es una oportunidad que estaba esperando. Ahora darle las gracias a Colo Colo, porque estos dos años fueron muy importantes para mí, me abrieron las puertas y estoy muy agradecido de ellos”, expresó Cepeda.

“Gracias a Dios se dio, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos y ahora a ir por todo, porque era un sueño que andaba buscando”, completó el oriundo de Curauma.

