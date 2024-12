La estadía de Brayan Cortés en Colo Colo parece haber llegado a su fin, toda vez que el portero no respondió la segunda oferta que le hizo Blanco y Negro y en la dirigencia alba ya activaron la búsqueda de un reemplazante.

Nombres hay muchos y ha sido el propio Aníbal Mosa quien los ha mencionado: sacar del retiro a Claudio Bravo y Matías Dituro son los nombres que más relevancia agarran a la hora de reemplazar al iquiqueño.

Incluso, sonó Keylor Navas, portero costarricense quien genera inquietud en Rodrigo Herrera: “Hay un tema con la puesta a punto. Navas no ataja desde la temporada anterior, no es lo mismo que estar constantemente en competencia. Bravo viene de promedios de actuación bajos y está retirado, no tiene la habitualidad de un futbolista profesional”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Ignacio González destacó este 2024. | Foto: Photosport

Herrera pide definiciones en Colo Colo, diciendo que “¿Quieren un portero simbólico, emblema, o para el largo plazo? Porque si quiere uno que juegue solo Copa Libertadores, tanto Claudio Bravo como Keylor Navas pueden ser una buena apuesta”.

“La otra alternativa es decir traer un portero con presente que le pelee a De Paul. Ahí está Ignacio González, Avellaneda de Cobreloa, Dituro… Colo Colo tiene que definirse en eso y ese corte lo hará Jorge Almirón”, complementó sobre los porteros de Everton y Cobreloa, respectivamente.

Cabe recordar que Ignacio González fue de los puntos altos de Everton durante la campaña 2024, donde el elenco viñamarino se clasificó a la próxima edición de la Copa Sudamericana tras empatar en la última fecha ante la U.

Colo Colo disputará la Supercopa 2025 ante Universidad de Chile, trofeo que todavía no se decide si se hará a partido único o en formato de ida y vuelta como viene sonando desde hace un par de semanas.