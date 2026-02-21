Colo Colo concluyó su participación en el mercado de fichajes y ello no estuvo exento de polémicas. Más de algún hincha no quedó conforme con lo hecho por la cúpula institucional en el período de transferencias.

Uno de los críticos del libro de pases del cuadro albo es nada más ni nada menos que una leyenda internacional. ¿De quién se trata? Ricardo Dabrowski cuestionó lo hecho por Blanco y Negro.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado goleador despedazó el nivel de incorporaciones que arribaron a Macul. Por ello, anticipó un posible problema para el club.

“Lo que pasa es que si uno analiza la expectativa que se generó el año pasado, la verdad que lamentablemente fue con muy pobre rendimiento, ¿no? Basado en la expectativa”, comentó.

“Ante un análisis simplista, dirán: ‘¿Para qué vamos a gastar si en 2025 gastamos muchísimo y no tuvimos ningún resultado?‘. Va por eso, decisiones erróneas o cosas que no funcionaron: no se cubrieron las expectativas mínimas“, agregó.

Ricardo Dabrowski analizó el libro de pases de Colo Colo. (Foto: archivo)

El complejo escenario de Colo Colo

Finalmente, el retirado delantero expresó su ofuscación por las decisiones dirigenciales, más en un lapso tan denso como el mercado de fichajes. ¿Quién se hace cargo de las determinaciones en tal período?

“Si Colo Colo este año tiene buenos resultados, dirán que se hicieron bien las cosas. Y si no, dirán que se equivocaron (…) Es parte de este sistema que hay, es una realidad y cualquier análisis no tiene mucho sentido“, reflexionó.

“Cuando llega un jugador y anda bien, lo trajeron todos. Cuando llega un jugador y no funciona, nadie lo trajo. Eso hace que se deteriore el análisis. No tiene mucho sentido, pero hay que esperar los resultados”, cerró.

En resumen: