Tras la presentación del defensor uruguayo Javier Méndez, quien se convirtió en el tercer refuerzo confirmado de Colo Colo para la temporada 2026, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a los pasos a seguir por los albos en el mercado de fichajes.

Y es que mientras todos los esfuerzos están abocados en la búsqueda de un centrodelantero, el entrenador Fernando Ortiz sigue firme con su petición de fichar a un nuevo arquero que le haga competencia a Fernando De Paul. Sin embargo, en ByN, prefieren ir paso a paso con las exigencias del DT.

Así lo dejó de manifiesto Aníbal Mosa en conferencia de prensa, quien si bien no descartó la llegada de un nuevo golero tampoco confirmó que están de cabeza en el mercado buscando, ya que la prioridad es cerrar lo antes posible la llegada de un ‘9’ goleador.

Javier Méndez fue presentado en Colo Colo (@ColoColo).

Durante la presentación de Méndez, el máximo dirigente de Colo Colo aseguró que “no nos cerramos a nada, pero una vez que tengamos contratado al ‘9’, nos volveremos a sentar con el cuerpo técnico y con el directorio”.

“En ese momento, el director técnico expondrá las necesidades que estime para la zona y las escucharemos. Estamos abiertos a conversar el tema, pero hoy la prioridad es cerrar, en este caso, el ‘9’ que nos falta”, reconoció Mosa.

De esta forma, y ya cerrada la llegada del último defensor, ahora todos los esfuerzos estarán centrados en encontrar un delantero de área que acompañe a Javier Correa, luego llegará el momento de sentarse a conversar y zanjar el ítem arquero.

