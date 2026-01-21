Van y vienen las jugadores en el mercado de fichajes de Colo Colo, y habiendo sumado más salidas que llegadas, es algo que preocupa en los hinchas albos. Ya que de momento van solo 4 incorporaciones y más de 10 salidas.

A estas salidas se les sumó Matías Moya, ya que según informó AS Chile el delantero tendría todo acordado para volver a un viejo conocido. El destino del nacido en Centenario sería Ñublense, lugar donde tuvo pasos previos a su fichaje por el Cacique.

El paso de Moya por los albos fue muy discreto, esto porque tras no sumar minutos salió a préstamo a Deportes Iquique. Y en su larga estadía en Cacique solo jugó 20 partidos donde solo logró marcar un gol.

Matías se sumó a las salidas definitivas de Mauricio Isla, Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Alexander Oroz, Martín Ballesteros y de Bautista Giannoni.

Por otro lado también salieron a préstamo Manley Clerveaux, Ethan Espinoza Javier Rojas, Pedro Navarro, Julio Fierro, Brayan Cortés, Salomón Rodríguez, Milovan Velásquez, Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez.

Matías Moya volverá a Ñublense

Matías Moya jugó en los “Diablos Rojos” entre 2021 y 2022, plazo en el que llamó la atención de Colo Colo y luego se concretó su llegada. La cual lamentablemente no terminó de la mejor manera para el jugador.

¿Cómo le fue a Moya en 2025?

En su préstamo a Deportes Iquique, jugó un total de 24 encuentros, donde solo registró una asistencia y no logró anotar ningún gol. Cabe destacar que vivió el trágico descenso con los “Dragones Celestes” en 2025.

En síntesis