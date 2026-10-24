Uno de los últimos refuerzos que trajo Colo Colo presiona por ser titular ante las decisiones que ha tomado el técnico argentino.

En Colo Colo tienen todo listo para visitar a Palestino este domingo por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, donde el entrenador Fernando Ortiz preparó tres cambios en el equipo titular tras la derrota ante Coquimbo Unido.

Y en la previa de este compromiso, habló con los medios uno de los últimos refuerzos del Cacique, que llegó para ser titular pero ha tenido una difícil competencia.

Se trata del defensa Iván Román, seleccionado nacional que llegó a préstamo al cuadro popular desde Atlético Mineiro en el mercado de invierno.

El zaguero de 20 años ha disputado siete partidos, solo tres como titular. Respecto a su presente, hizo un análisis por lo que se ha encontrado en Macul.

“Llegue en una parte que el equipo ya estaba armado, estaba con una ventaja grande de puntos. Por ese lado siento que era difícil cambiar, siendo que el equipo no lo necesitaba. Ahora no hemos tenido buenos resultados, pero es parte de y sé que el domingo vamos a ganar”, comentó Román.

El mensaje de Iván Román para Fernando Ortiz

Annque también aprovechó la instancia para dejarle un mensaje al Tano Ortiz, pues confía en sus capacidades y cree que tarde o temprano terminará siendo titular en este Colo Colo.

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“Yo tengo que hacer las cosas bien, tengo que estar preparado para cuando me toque, siento que las veces que lo he hecho, lo he hecho bien. En algún momento el entrenador es el que decide y decidirá que yo tendré que empezar de titular más seguidamente y es lo que yo quiero y para lo que entreno día a día”, lanzó el formado en Palestino.

Iván Román presiona para ser titular en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Lo concreto es que por ahora Iván Román seguirá siendo suplente, incluso mañana estará en la banca para el reencuentro con su club formador, desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.