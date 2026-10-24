El entrenador Fernando Ortiz se guardó un cambio para el final en el equipo titular que probó para visitar este domingo a Palestino.

Este sábado en Colo Colo tuvieron su última práctica para el partido de mañana (domingo) contra Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique buscará mantener su ventaja como líder del torneo.

Para aquello, el entrenador Fernando Ortiz preparó tres cambios en la formación, en comparación al equipo que se inclinó por 5-2 ante Coquimbo Unido hace dos semanas en la Cuarta Región.

El primero de ellos y el gran golpe que dio el técnico argentino es darle la titularidad al arquero caboverdiano Vozinha, luego de los errores cometidos por el juvenil Gabriel Maureira ante los Piratas.

El segundo, es la inclusión del canterano Gedeón Díaz como volante abierto por la banda izquierda, en el puesto que es habitual de Diego Ulloa, quien saldrá del once por decisión técnica.

Y la tercera movida el Tano Ortiz se la guardó para esta jornada, sacando del mediocampo a Tomás Alarcón e incluyendo un jugador con caractéristicas ofensivas, como lo es Lautaro Pastrán.

Siguiendo la línea de lo anterior, la formación de Colo Colo sería la siguiente: Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz; Leandro Hernández, Lautaro Pastrán; Javier Correa.

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Vozinha será titualr en la visita a Palestino. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Palestino vs. Colo Colo?

El Cacique visita a los árabes este domingo 25 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, recinto que arrendó el elenco tetracolor para recibir a los albos.