Según indicó el periodista Jorge "Coke" Hevia, la cúpula de Blanco y Negro le envió una propuesta al mediocampista.

Colo Colo tiene un misterio instalado por una de sus mayores figuras: no hay certeza sobre el futuro de Arturo Vidal. El histórico volante concluye su contrato al término de esta campaña y aún no concreta su renovación.

Pese a que el propio jugador ha manifestado que no ha tenido conversaciones consistentes con la cúpula de Blanco y Negro, el periodista Jorge “Coke” Hevia entregó un sorpresivo reporte.

A través de Radio Pauta, el comunicador aseguró que la directiva alba le dejó una propuesta al mediocampista para amarrar su continuidad. Esta considera una dura reducción salarial.

“La última información que tengo, contrastada, es que a Arturo Vidal la primera oferta es un 70% menos (de salario). Cuando digo información contrastada, es que le pregunté a colegas que cubren Colo Colo y me dicen que sí”, reveló.

Sobre la misma línea, el rostro mencionado agregó: “Se lo comunicaron no sé si a él o su representante (…) La relación con Aníbal Mosa no está rota, pero ya no es lo mismo“.

Arturo Vidal debe definir su futuro en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal genera incertidumbre en Colo Colo

Durante esta temporada, el oriundo de San Joaquín ha disputado una totalidad de 36 compromisos con el conjunto de Macul. En dichos enfrentamientos, aportó con cinco goles y tres asistencias.

¿Se mantendrá en el Estadio Monumental? Por el momento, Arturo Vidal se enfoca en el duelo contra Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera. Se jugará este 25 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura.