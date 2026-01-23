Tras la reciente baja de Lucas Cepeda de Colo Colo, para fichar por el Elche de España. Los albos siguen sufriendo importantes salidas para este 2026, luego de la olvidable temporada pasada.

Le llueve sobre mojado al Cacique, ya que luego de haberse confirmado la ausencia de Javier Méndez para el partido contra Deportes Limache por la sanción que debe cumplir traída desde Peñarol. A los dirigidos por Fernando Ortiz se les sumó una importante baja, Javier Correa.

El goleador argentino no podrá estar en el debut de los Albos en la Liga de Primera 2026. Esto porque debe cumplir una fecha de castigo por alcanzar las 8 tarjetas amarillas en el último encuentro del año pasado. En aquella recordada derrota frente a Audax Italiano en la fecha 30.

El ex Estudiantes de La Plata, se perderá la primera fecha del Campeonato Nacional. Cuando Colo Colo visite a Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El elenco de Macul no solo contó con la salida de Cepeda en delantera, sino que también se le suma a Alexander Oroz, Salomón Rodríguez y también prácticamente Marcos Bolados, quien será baja al menos 6 meses por lesión.

Javier Correa será baja para el encuentro contra Deportes Limache

El cordobés fue un factor clave en el rendimiento del Cacique en 2025. Ya que fue el que mayor contribución de gol tuvo, habiendo anotado 17 goles y entregado 4 asistencias en 35 encuentros con los Albos.

¿Quién reemplazará a Correa?

En el ataque los Albos contrataron a Maximiliano Romero, quien puede ser el reemplazante natural de Correa. Por otro lado en delantera cuentan con Francisco Marchant, Leandro Hernández y Cristián Zavala, quien es duda por su lesión contra Peñarol.

