En Colo Colo recibieron una impensada noticia desde Uruguay, respecto a uno de sus cuatro refuerzos para esta temporada 2026. Se trata del defensa Javier Méndez, proveniente de Peñarol.

El zaguero de 31 años llegó al Cacique de forma definitiva por dos temporadas, incluso debutó en el partido amistoso contra Alianza Lima del domingo pasado por la Serie Río de La Plata.

El problema que apareció ahora es que Méndez arrastra una sanción desde el fútbol uruguayo, luego de haber sido expulsado en la final del Torneo de Clausura ante Nacional de Montevideo.

Aquello ocurrió a los 74 minutos de la final ida, donde el Manya empató 2-2 con el Bolso, el 23 de noviembre del 2025.

A “La Muralla”, como le apodan, le quedan dos partidos pendientes para terminar de cumplir su castigo, lo que será notificado desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Colo Colo, para que lo tengan en cuenta para el inicio de la Liga de Primera 2026.

“Efectivamente, Javier Méndez tiene que cumplir. Va a ser notificado Colo Colo por la AUF y tiene que cumplir las dos fechas de suspensión”, dijo esta jornada el periodista Leo Burgueño en Radio ADN.

Javier Méndez se perderá los primeros dos partidos oficiales. (Foto: @colocolooficial)

Si es que Colo Colo cumple con el derecho internacional deportivo, Méndez quedará al margen de los partidos contra Deportes Limache y Everton, que corresponden a las dos primeras fechas del torneo.

