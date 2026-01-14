En Colo Colo ya empiezan los preparativos para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan poder dejar atrás lo que fue su 2025 para el olvido y volver a luchar por cosas importantes en este nuevo año que está pronto a iniciar.

Dentro de lo que es este inicio de año, en el ‘Cacique’ tomó nuevamente fuerza lo que era la realización de la histórica ‘Noche Alba’ desde hace un tiempo, pero con el correr de los meses, no ha existido novedad al respecto y en las últimas horas, respondieron al respecto.

Fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa quien en conferencia de prensa se encargó de comentar lo que es la realización de la ‘Noche Alba‘, en la que indicó que sigue en pie este evento, pero no niega de que ha sufrido varias complicaciones en poder encontrar a un contrincante.

“Por una problemática principalmente comercial, y pese a que el estándar de organización es alto, nos hemos visto enfrentados a una dificultad que afecta a todas las ligas de la región. Los torneos de Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador comienzan en la misma fecha que el nuestro, lo que ha complicado la búsqueda de un rival”, declaró.

La última Noche Alba se realizó el 2020 | Foto: Photosport

Finalmente, Mosa aviso que hoy uno de los equipos que aparece como posible rival para Colo Colo es Godoy Cruz, pero también indica que si no encuentran un contrincante a la altura del ‘Cacique’, es muy probable que este evento tenga que ser cancelado.

“Actualmente estamos evaluando una alternativa que Daniel está gestionando con Godoy Cruz, pese a que previamente un equipo desistió. De aquí a mañana deberíamos tener una definición. Si logramos encontrar un rival acorde, el partido se realizará; de lo contrario, lamentablemente tendremos que suspender el evento”, concluyó.

