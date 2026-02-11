Colo Colo hoy protagoniza un importante evento dentro del Estadio Monumental, en el que los ‘Albos’ llevarán a cabo lo que será la ‘Noche Alba Solidaria’ para ayudar a los damnificados por los incendios forestales en las regiones de BioBío y Ñuble.

Este evento fue anunciado hace unos días por el presidente Aníbal Mosa, en la que confirmó los encuentros del equipo femenino disputará dos encuentros: equipo de Influenceres y ante Palestino, mientras que el equipo masculino se enfrentará ante Unión Española.

No todo será fútbol en este evento, ya que también contará con la presencia de shows artísticos, en la que está confirmada la presencia de Princesa Alba, Inti-Illimani y Leo Soto y la Sonora de Todos (Ex Tommy Rey).

En las inmediaciones del Estadio Monumental, se estará recibiendo cooperación para ayudar a las familias damnificadas, en las que en los sectores Arica, Cordillera y Océano, se contará con Puntosde Acopio para recibir solo alimentos no perecibles.

Colo Colo tendrá su Noche Alba Solidaria | Foto: Photosport

¿Cuándo y a qué hora es la Noche Alba Solidaria?

La ‘Noche Alba Solidaria’ será este miércoles 11 de febrero a partir de las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Quién transmite el duelo de Colo Colo vs. Unión Española?

Este evento será transmitido en televisión por TNT Sports (señal básica y premium) y por la plataforma de pago HBO Max con suscripción a TNT Sports.