El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue abierto pero solo quedan tres semanas para su cierre, al menos para los clubes de la Liga de Primera 2026, donde hay tres ex jugadores de Colo Colo que corren contra el tiempo.

Se trata de Mauricio Isla, Óscar Opazo y Matías Moya, quienes siguen sin encontrar club a dos meses de su salida del cuadro popular, por lo que se han tenido que entrenar de forma particular.

Ninguno de ellos fue tenido en cuenta por el entrenador Fernando Ortiz para esta temporada, por lo que Blanco y Negro no extendió sus contratos, que finalizaban el 31 de diciembre del 2025.

En el caso de Moya, el último año estuvo a préstamo en Deportes Iquique, pero al regresar a Macul y ver que no tendría opciones, decidió rescindir su vínculo contractual.

En este transcurso, al Huaso Isla se le ha visto entrenar en el Club Deportivo de la Universidad San Sebastián en La Reina y se ha rumoreado que podría colgar los botines de forma definitiva a sus 37 años. Incluso, su nombre ha sonado para ser parte de la segunda temporada del programa de televisión ‘Fiebre de Baile’.

Mientras que el Torta Opazo ha subido historias en su natal Concón sin novedades de cuál podría ser su futuro deportivo.

Mauricio Isla se sigue entrenando por su cuenta. (Foto: Instagram)

En síntesis