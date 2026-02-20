Gran sorpresa causó las palabras de Reinaldo Sánchez en contra de Óscar Opazo tras su sorpresivo fichaje en Everton de Viña del Mar, donde el directivo de Santiago Wanderers también le cayó a Arturo Vidal en diálogo con Bolavip Chile.

Si bien en un momento se pensó que el formado en el cuadro caturro podría volver al equipo que lo vio nacer, eso finalmente no sucedió y Opazo terminó cruzando la vereda y defendiendo los colores del archirrival de Santiago Wanderers.

Opazo es nuevo jugador de Everton. | Foto: Photosport

El que reveló el origen del enojo de Sánchez con Opazo fue Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong destapó: “¿Qué pasó realmente con Óscar Opazo? Lo que pasó fue que Reinaldo Sánchez pretendía que él fuera a jugar gratis a Santiago Wanderers, lo quería gratis”.

“Como Opazo le dijo que no, Don Choco se enojó y se la tiró toda. A esta altura no lo vayan a sancionar, qué le importa a él si no está ni ahí”, complementó sobre la decisión de Opazo y el enojo del directivo caturro.

Lo cierto es que Óscar Opazo dejó Colo Colo, buscó volver a Santiago Wanderers y se llevó un verdadero portazo. Tras cartón y ante la posibilidad de quedarse sin equipo para la temporada 2026, decidió fichar en Everton de Viña del Mar.

En síntesis

Óscar Opazo fichó por Everton de Viña del Mar para la temporada 2026.

Reinaldo Sánchez pretendía que el lateral jugara gratis en Santiago Wanderers tras dejar Colo Colo.