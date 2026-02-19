El mercado de pases del fútbol chileno cerró con un sismo en la Quinta Región. La confirmación de Óscar “Torta” Opazo como nuevo refuerzo de Everton no solo sorprendió a los hinchas, sino que provocó una reacción ácida y frontal por parte de la máxima autoridad de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez.

En conversación con Paulo Flores para BOLAVIP, el presidente de los caturros dejó en claro que no le movió un pelo la noticia de que un formado en casa haya cruzado la vereda para ir a Viña del Mar.

Consultado sobre la molestia de los fanáticos caturros por la decisión del lateral izquierdo y la inacción wanderina, Sánchez fue tajante. Lejos de mostrar pesar, el dirigente utilizó un tono de total indiferencia: “Me da igual”, sentenció, dejando claro que para la actual administración, el lateral de 35 años ya no forma parte de los planes ni del afecto institucional.

“¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes… ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para para nada”, disparó Sánchez, marcando una línea divisoria entre su proyecto y los nombres de la “Generación Dorada” o jugadores experimentados que regresan al país.

Óscar Opazo firmó su contrato con Everton

Apuesta total por la cantera

La estrategia de Wanderers, según su presidente, no pasará por competir económicamente por “nombres”, sino por potenciar su propia base. Sánchez reafirmó su compromiso con la cantera porteña:

Prioridad absoluta a los jóvenes: El dirigente aseguró que prefiere “jugársela” por los talentos emergentes del club.

El dirigente aseguró que prefiere “jugársela” por los talentos emergentes del club. Crítica a los referentes: Insinuó que figuras veteranas del fútbol nacional ya no aportan el valor necesario para el desarrollo de la liga.

Insinuó que figuras veteranas del fútbol nacional ya no aportan el valor necesario para el desarrollo de la liga. La “Cartera” de Wanderers: Destacó que el club seguirá siendo un exportador de talento pese a las críticas por la salida de figuras.

“La veía venir”

Sobre la “traición” de cruzar la vereda hacia el Sausalito, Sánchez admitió que no fue una sorpresa: “La veía venir”. El presidente cerró el tema con un frío deseo de éxito profesional, pero dejando en claro que en Valparaíso la página de Óscar Opazo ya se dio vuelta para dar paso a la “patrulla juvenil”.