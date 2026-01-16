Colo Colo dio el puntapié inicial a lo que son sus duelos de pretemporada dentro de la Serie Río de La Plata, en la que el ‘Cacique’ derrotó en definición a penales a Olimpia de Paraguay por 4-3 tras igualar sin goles en los 90 minutos en Uruguay.

Tras lo que fue este partido, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en su programa ‘Balong Noche’ en Youtube, en la que destacó lo que fue el estreno de uno de los refuerzos de Colo Colo, el zaguero uruguayo Joaquín Sosa.

“Sosa me gustó, debutó hoy día, de esas cosas que vimos de su video de análisis, muy de conducir e involucrarse al ataque, interesante en la línea de tres”, parte señalando de Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador remarca en que al zaguero uruguayo lo vio con mucha impronta y buen juego, en la que en algunas oportunidades lo vio como un elemento que se sumaba de muy buena forma para crear el ataque de Colo Colo.

De Tezanos aprueba el debut de Sosa | Foto: Photosport

“Subía y marcaba diferencia como un mediocampista, participaba en el ataque en ciertas instancias del juego”, remarca.

De Tezanos y el debut de Fernández

Finalmente, De Tezanos también comentó lo que fue el estreno de Matías Fernández en Colo Colo, de quien consideró que tuvo un encuentro aceptable para ser su debut, pero que le faltó algo más de conexión con sus compañeros, algo que podrá ir mejorando con el correr de los partidos.

“Un partido aceptable, creo que se ve muy cómodo en su posición como carrilero, hubo una jugada que se enreda con Cepeda, hay que esperar que se conozca con sus compañeros, pero fue mejor que lo de Wiemberg, que fue lo más débil de Colo Colo”, concluyó.

En Síntesis