Marcelo Barticciotto cuestiona decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo: “No sería justo”

El ídolo del 'Cacique' Marcelo Barticciotto dejó este importante mensaje por la decisión de Fernando Ortiz.

Colo Colo vuelve a saltar a la cancha en esta jornada dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante Palestino con el gran objetivo de poder volver a los triunfos, el que les permita volver a encaminarse al título.

Para lo que será este duelo, el ídolo del ‘Popular’ Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a la polémica decisión que tomaría Fernando Ortiz, en dejar en el banco a Diego Ulloa en este compromiso.

“Lo de (Diego) Ulloa sorprende porque si pasó algo específico, quizás uno encuentra el sentido (a su suplencia)”, partió comentando Barticciotto.

En esa línea, el ‘Barti’ deja muy en claro que consideraría injusto de que Diego Ulloa haya perdido la titularidad por el partido pasado ante los ‘Piratas’, ya que de ser así, varios también deberían haber cedido su camiseta de titular.

Ulloa iría a la banca en Colo Colo | Foto: Photosport

“El tema es que si es por la actuación del otro día termina perjudicado Ulloa, me parece que no sería justo”, remarca.

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Concluyendo, Barticciotto replica en que Ulloa se vio perjudicado con esta posible salida del equipo titular por lo que ha sido la irrupción del juvenil Gedeón Díaz, por quien el ‘Tano’ Ortiz ha hecho una gran apuesta en este cierre de temporada.

“No fue Ulloa el peor de todos, el equipo jugó mal y me parece que Ulloa se vio perjudicado por eso también, pero pasa que quizás ahí tiene a un chico que le ha gustado más como Gedeón Díaz, este chico que es más ofensivo”, concluyó.