El ídolo de Colo Colo dio a conocer su opinión respecto a lo que debería pasar con el King tras el título de la Liga de Primera 2026.

En medios de los festejos de Colo Colo por la obtención de la estrella 35 en la Liga de Primera 2026, deben comenzar a definir lo que pasará con las renovaciones, pues hay 10 jugadores que terminan contrato en diciembre, sumado al entrenador Fernando Ortiz.

Entre los nombres de la lista está el capitán Arturo Vidal, que públicamente ha dado a conocer su descontento por la demora respecto a revisar su situación contractual.

Se supone que la prioridad en Blanco y Negro es definir el futuro del cuerpo técnico, para luego continuar con el plantel.

La opinión de Marcelo Barticciotto sobre Arturo Vidal

Y respecto a la situación del King, este lunes dio su opinión otro ídolo de Colo Colo, el exfutbolista Marcelo Barticciotto, que en su espacio en Radio Cooperativa analizó las decisiones que han tomado en la dirigencia alba.

“A mí me parece que está bien, pero Vidal es un caso aparte, es un caso singular, es un caso especial. Pero si hay una política deportiva y política del club, me parece que la dijeron desde el principio de año que fue así, que no iban a tocar las renovaciones hasta terminar el campeonato, también me parece correcto”, comentó Barti.

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“Ahora claro, Vidal tiene razón cuando dice que las conversaciones se podrían haber dado antes. Quizás sí, hay clubes que sí lo hacen, puede ser, porque hay sondeos antes. Mosa dijo otra cosa, dijo que siempre hubo conversaciones”, agregó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Luego, lanzó que para él, Vidal se ganó con creces la renovación para la temporada 2027: “Ojalá que le renueven, creo que se lo merece y Colo Colo merece tener a Vidal también”.