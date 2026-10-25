Fernando Ortiz remece a Colo Colo con inesperada decisión antes de enfrentar a Palestino

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz remeció todo con esta potente decisión antes de enfrentar a Palestino.

Colo Colo hoy salta a la cancha dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ disputarán un duelo crucial en su lucha por el título, en el que visitarán a Palestino en el Estadio Santa Laura.

Para este duelo, el entrenador Fernando Ortiz tomó una importante decisión dentro de su plantel tras lo que fue la dura derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido, en la que dejó afuera de la convocatoria a un jugador que fue titular en aquel compromiso.

Se trata del portero Gabriel Maureira, quien fue duramente cuestionado tras su actuación en el duelo ante los ‘Piratas’, en la que incluso su mismo compañero, Arturo Vidal se encargó de enumerar sus errores en los goles que recibió en aquel partido.

Aquella situación golpeó con todo al joven golero, quien de la noche a la mañana pasó de ser el portero titular de Colo Colo a no estar en la convocatoria para este importante compromiso.

Maureira no fue convocado en Colo Colo | Foto: Photosport

El ‘Tano’ para este duelo optó por la jerarquía de sus goleros, en la que citó a Fernando de Paul y Vozinha, en la que este último tomaría los guantes de titular en Colo Colo.

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Ahora, todo será una interrogante en Colo Colo sobre esta situación que involucra a Gabriel Maureira, quien puede perder terreno en el ‘Cacique’ y no volver a ser considerado tras su actuación ante Coquimbo Unido en esta recta final del año.