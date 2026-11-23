El ídolo de Colo Colo se refirió a la situación del King, a quien todavía no le renuevan su contrato en Blanco y Negro.

En Colo Colo siguen las asperezas entre Arturo Vidal y el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, pues pese a que el Cacique se coronó campeón hace más de dos semanas, todavía no se sientan a conversar para ver la renovación del King.

Es más, ayer (domingo) tras la goleada por 3-0 sobre Universidad Católia en el clásico, el King salió a hablar con la prensa intentando apurar a la dirigencia alba.

Si bien en ByN habían definido como prioridad la continuidad del entrenador Fernando Ortiz, aquello quedó zanjado la semana pasada, por lo que ahora tendrían que asegurar al capitán del equipo.

Respecto a aquello opinó uno de los máximos ídolos de la institución, e exfutbolista Marcelo Barticciotto, que esta jornada en Radio Cooperativa se abanderó con el bicampeón de América.

“El año de él fue bueno, fue uno de los puntales de este Colo Colo, tuvo muy buenos rendimientos. En algún momento quizás bajó pero como todo el equipo, pero me parece que en la balanza el saldo es súper positivo. Yo creo que debe seguir”, partió opinando.

“Se lo ha ganado y Colo Colo con Vidal no solo se impone con sus compañeros, sino con los rivales también, es un tema que intimida, es un jugador que es reconocido por sus compañeros, por sus rivales”, agregó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

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Luego, profundizó en las condiciones de la extensión y la fórmula que debería buscar la concesionaria para asegurar un año más del ex Barcelona.

“Yo no sé qué es lo que opinará el club respecto a su sueldo, no sé cuánto gana ni me interesa. No sé cuál es el presupuesto del club, si le irán a bajar, si le irán a matener, si le irán a subir. No sé si le irán a bajar a mi entender, en base al tema de los auspiciadores, que Colo Colo tenga que hacer una gestión respecto a eso. Hay auspiciadores que van a querer que Vidal siga, es la cara visible de este Colo Colo. No veo porqué el club tenga que desembolar mucha plata de adentro, quizás pueda venir desde afuera el dinero para mantenerlo”, indicó Barticciotto.

Arturo Vidal todavía tiene como prioridad a Colo Colo. (Foto: Diego Martin/Photosport)

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Arturo Vidal quiere quedarse en Colo Colo

Finalmente, dio a conocer que el mediocampista de 39 años tiene la intención de quedarse y que su prioridad es el Eterno Campeón, donde espera retirarse.

“Un cercano a él y cercano a mí, me dijo que él le dijo a su representante, que no quería que hable con ningún equipo, que él quería quedarse en Colo Colo, que la intención de él es quedarse y lo que más quiere es eso”, cerró el Barti.