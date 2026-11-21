El legendario atacante pidió la renovación del mediocampista de 39 años. A su vez, se manifestó sobre Aníbal Mosa.

Colo Colo mantiene en vilo el caso Arturo Vidal. El volante no tiene certeza sobre su futuro en el cuadro albo, lo que ha generado la reacción de distintos emblemas de la institución.

Uno de ellos, Marcelo Barticciotto. En los micrófonos de ESPN Chile, el legendario atacante manifestó su postura sobre el caso que despierta un tenso debate en el elenco de Macul.

Para el retirado delantero, la cúpula de Blanco y Negro no puede perder más tiempo: debe sellar la renovación del oriundo de San Joaquín. No es un futbolista del montón.

“Si me pongo en el lugar de Arturo, si estuviera siendo jugador, estaría enojado, sentido, como debe estar él“, comenzó señalando sobre el dos veces campeón de América.

En la misma línea, el ídolo de Colo Colo agregó: “Ahora digo, si esto es una política del club, que me parece que lo es, ahora es el momento, no hay que esperar mucho más“.

Arturo Vidal instala el suspenso en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Barticciotto golpea la mesa en Colo Colo

Finalmente, el actual comentarista deportivo le dejó un potente mensaje a la dirigencia popular. Tendrá que enmendar el camino y conseguir la continuidad del mediocampista de 39 años.

“El otro día, Aníbal Mosa dijo que ‘Queremos arreglar al técnico y él diga quiénes siguen y quiénes no’, lo que no está mal, pero en el medio está Arturo Vidal”, advirtió.

“Ninguno de los demás jugadores puede reclamar, aunque podrían, pero acá hay un tema porque no es cualquiera“, cerró.