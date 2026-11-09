El ídolo de Colo Colo eligió al jugador por el que Blanco y Negro debiera hacer uso de la opción de compra para mantenerlo en el plantel.

En Colo Colo empiezan las reuniones para armar el plantel para la temporada 2027 luego de haber conseguido el título en la Liga de Primera 2026.

Uno de los puntos pendientes es revisar la situación de los tres jugadores que están a préstamo y tienen opción de compra, como lo son el volante nacional Álvaro Madrid y los atacantes argentinos Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

Para el ídolo colocolino Marcelo Barticciotto hay un claro favorito que debe continuar en el plantel albo para la próxima temporada, principalmente por la regularidad que tuvo este año y por el menor costo de su carta.

El elegido por Marcelo Barticciotto

Se trata de Madrid, que fue cedido por Everton de Viña del Mar con una opción de compra de 500 mil dólares que deben ejecitar antes del 15 de diciembre.

“De los casi seguro me parece que Madrid, asocio precio calidad y rendimiento. Me parece que pagar 500 mil dólares en la actualidad, más allá que sea mucha plata, para los equipos, para el fútbol de hoy no es tanta plata”, opinó el Barti en Radio Cooperativa.

“Aparte después tiene que traer a otro, te va a salir más caro y no sabes cómo te va a rendir. Ya Ortiz lo conoce como persona, como profesional, se tiene que poner muchas cosas sobre la balanza”, agregó sobre la decisión que deben tomar en Macul.

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Marcelo Barticciotto se inclina por Álvaro Madrid. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Respecto a los otros dos casos, el campeón de la Copa Libertadores 1991, comentó: “Lo de Pastrán y Romero está difícil, ¿no? Por el precio digo yo y porque ninguno de los dos terminó tampoco de titular. Fueron importantes igual, Pastrán tuvo partidos que anduvo muy bien”.

Cabe recordar que entre ambos Blanco y Negro tendría que desembolsar más de 2,5 millones de dólares, una cifra que se ve lejana para la realidad del fútbol chileno.