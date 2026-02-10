Colo Colo logró su primera gran alegría dentro de la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ consiguieron sus primeros tres puntos dentro del torneo nacional tras lo que fue su victoria por 2-0 ante el Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue esta victoria, el ídolo del ‘Popular’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN, en el que se refirió a la situación de los juveniles, en la que considera que aún les falta para poder ganarse la camiseta de titular.

“Yo tengo la opinión de que a los chicos todavía les falta para ser titulares, los chicos se sienten más cómodos cuando entran, como el otro día, que cuando jugaron con Limache y le dieron la responsabilidad de entrada”, parte señalando Barticciotto.

En esa línea, el ‘Barti’ indica que el entrenador Fernando Ortiz, debería llevar con paciencia a los jóvenes ‘Albos’: “No es que no puedan jugar de entrada, es que hay que llevarlos de a poco, no todos los jóvenes son iguales”.

Barticciotto pone fichas a la patrulla juvenil | Foto: Photosport

Agregando a esta situación, el hoy panelista declara que durante esta temporada jugadores como Leandro Hernández, Francisco Marchant o Yastin Cuevas, deben comenzar a foguearse a fuego lento para poder consolidarse como opciones sólidas en Colo Colo.

“Quizás, dándole la posibilidad un par de partidos de entrar y entrar, van a ir agarrando confianza y van a estar ya cocidos para ser titulares”, declara.

Finalizando, Barticciotto destaca que los jóvenes que ingresaron ante Everton de Viña del Mar fueron piezas importantes para el triunfo de Colo Colo y espera que con el correr de los partidos, puedan seguir ganando confianza para ser opción en el equipo.

“Serán soluciones con los cambios, el otro día le dieron vida al equipo, fueron importantes, los va a ocupar”, cerró.

En Síntesis