Colo Colo volvió a las alegrías tras derrotar 1-0 a Everton de Viña del Mar por la Liga de Primera 2026. En su segundo compromiso por el certamen local, el elenco de Macul pudo desahogarse.

Tras un irregular comienzo de temporada, el cuadro albo logró festejar y ello ilusiona a Claudio Borghi. El comentarista deportivo analizó el duelo en el Estadio Monumental y destacó a un refuerzo del conjunto popular.

A través de los micrófonos de Radio Futuro, el referente de Colo Colo valoró lo hecho por Álvaro Madrid: aprobó el debut del volante de 30 años ante su antiguo club.

“Entró bien. Es muy buen chico, muy buena gente. Tengo un deseo de que le vaya bien, ojalá juegue bien también. Le tengo mucha fe a lo que puede jugar en un mediocampo que está medio inestable“, comentó.

Luego, agregó: “Colo Colo no tiene un equipo titular como para decir ‘esto no se mueve’. Me contaban que cuando salió Arturo Vidal, la gente lo aplaudió, entró (Álvaro) Madrid y el equipo mejoró, ¿no?“.

Álvaro Madrid debutó en Colo Colo: fue aprobado por Claudio Borghi. (Imagen: Photosport)

Se encomienda al sexto refuerzo de Colo Colo

Finalmente, Bichi Borghi explicó qué ve en Álvaro Madrid. Además de elogiar sus cualidades técnicas, aplaudió sus bondades como ser humano. Para él, no hay que dejarlo pasar por alto.

“La primera gran condición que tiene es que es muy buena gente. Calladito de bulla, un chico que viene a trabajar, a aportar. Para ser su debut, ha sido bastante bueno“, concluyó.

En resumen: