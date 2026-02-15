En Colo Colo siguen expectantes a lo que será el cierre del mercado de pases, en donde el ‘Cacique’ en estos últimos días busca sumar una nueva incorporación para este 2026 para nutrir el equipo que comanda Fernando Ortiz.

Ante este tema, el ídolo del ‘Popular’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para referirse a la opción que ha tomado fuerza en Colo Colo, la del atacante argentino, Thiago Nuss, en la que dejó un duro comentario.

“No me suena mucho, pero a mí lo que me extraña es que ese nombre le haya llegado a Colo Colo, pero es raro si al jugador no lo dejan salir, debieron haber averiguado antes”, partió señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el ‘Barti’ indica que encuentra insólito que en Colo Colo hayan iniciado acercamientos con un jugador, sin saber de la viabilidad que este pueda salir desde el fútbol europeo.

Nuss es el hombre que ha asomado como opción en Colo Colo | Foto: Instagram

“Si era imposible sacarlo de ahí, ¿para qué iniciaron un interés o negociación? uno primero tiene que averiguar si el jugador puede salir…”, declaró.

Finalmente, Barticciotto vuelve a comentar en qué le parece muy extraña la movida sobre el interés por Thiago Nuss por parte de Colo Colo, sobre la complejidad de su operación y considerando que en el ‘Cacique’ hoy no hay riqueza económica.

“Lo extraño que lo hayan ofrecido, sabiendo que el jugador se quería quedar ahí, es muy extraño”, cerró.

