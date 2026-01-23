Colo Colo cerró su pretemporada en Uruguay con un triunfo en definición a penales ante Peñarol en el Estadio Centenario, en la que tras igualar a un tanto, el ‘Cacique’ se impuso por 4-3 ante los uruguayos en el torneo Serie Río de La Plata.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Marcelo Barticciotto tomó la palabra en ESPN y comentó lo que fue la actuación del equipo de Fernando Ortiz en el último partido ante Peñarol, en la que vio una mejoría en el nivel.

“Hizo un buen partido, donde mejoró en base a la tenencia de la pelota, en no perderla y terminar la jugada, quizás le faltó un poco de mitad de cancha para adelante”, partió señalando Barticciotto.

Agregando más este análisis, el ‘Barti’ quedó muy conforme con lo que fue el rendimiento de la dupla de centrales del ‘Cacique’ conformada por los dos refuerzos: Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Colo Colo ya piensa en su debut en el torneo | Foto: Photosport

“Lo vi sólido en defensa, me parecieron muy interesantes los dos, tanto (Joaquín) Sosa como (Javier) Méndez como zagueros centrales”, declaró.

Concluyendo, Barticciotto también elogió el nivel de los mediocampistas de Colo Colo, en la que principalmente destaca lo que fue el partido de Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

“Los tres del medio cuando estuvo Vidal con Méndez y Alarcón, lo hicieron de buena forma. Los dos interiores como Méndez y Alarcón, fueron de lo mejorcito del equipo”, cerró.

