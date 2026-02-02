Colo Colo sigue dejando dudas en lo que es el ciclo de Fernando Ortiz, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 ante Deportes Limache en el debut de la Liga de Primera 2026 y agudiza lo que es su mal momento a nivel nacional.

Por lo que es esta situación, el ídolo del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para analizar lo que fue la derrota de Colo Colo, en la que hace un llamado urgente a solucionar su problema a nivel defensivo.

“Si no soluciona el tema defensivo y lo de la posición de la pelota, el ser efectivo y preciso, le va a costar. Lanzó a los laterales en ofensiva, que arrancaron bien, pero después se fueron quedando, quedan los dos defensores solos por momentos”, parte señalando Barticciotto.

Agregando al análisis, el ‘Barti’ hace un importante llamado de atención a todo el plantel de Colo Colo, en la que si bien sabe que Fernando Ortiz está al debe con su trabajo, también apunta a los que son los jugadores del ‘Popular’, quienes no han estado a la altura.

Barticciotto y su mensaje al plantel albo | Foto: Photosport

“Sin duda que (Ortiz) debe estar preocupado, porque el equipo no lo ayuda, más allá de las responsabilidades técnicas, los jugadores también cometen errores que en ese sentido no es mucho la culpa del técnico”, declara.

Concluyendo, Barticciotto deja el mensaje letal para todo el mundo de Colo Colo, en la que espera que el entrenador junto a los jugadores se puedan alinear de buena forma y salir adelante de la mejor forma posible para lo que será esta temporada.

“Va a tener mucho trabajo, va a tener que realizar mucho trabajo, los jugadores también se van tener que meter también en el trabajo de él, porque acá se están perjudicando a todos, al técnico y los jugadores también”, cerró.

