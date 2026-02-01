Colo Colo cayó por 3-1 en su debut de la Liga de Primera ante Deportes Limache, resultado que encendió las alarmas en el ‘Cacique’ pensando en lo que será esta nueva temporada en el fútbol chileno.

Esta dura caída, ha hecho que los ‘Albos’ agilicen sus movimientos dentro del mercado de pases y busquen un nuevo nombre para reforzar al equipo de Fernando Ortiz.

Ante esto, el histórico del ‘Popular’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y habló sobre uno de los grandes candidatos para llegar a Colo Colo, tratándose del volante de Everton de Viña del Mar, Álvaro Madrid, a quien le abre las puertas para su arribo.

“El jugador quiere salir, hace tiempo que está en Everton. Este resultado acelera su contratación”, parte señalando Barticciotto.

Barticciotto le abre las puertas a Madrid | Foto: Photosport

Para el ‘Barti’, el nombre de Álvaro Madrid es idóneo para llegar a reforzar la zona media de Colo Colo y poder ser un competidor por el puesto junto a Arturo Vidal en este 2026.

“Va ser el reemplazante natural de Arturo Vidal, es un volante central que ha tenido buenas participaciones en Everton, hace años viene siendo una de las figuras y capitán”, declaró.

Finalmente, Barticciotto espera que en Colo Colo pueda ponerse la manos en los bolsillos y hacer lo posible para gestar el arribo de Álvaro Madrid en estos próximos días.

“Vamos a ver si Colo Colo puede llegar a traerlo, no es mucha la plata que tiene que poner. Vamos a ver si en Colo Colo logran convencer (a Everton)”, cerró.

