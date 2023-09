Colo Colo el pasado fin de semana jugó un partido increíble ante Cobresal y lo venció por 6-0 en el Estadio Monumental. El equipo de Gustavo Quinteros recortó la diferencia a 7 puntos, está con un partido menos y la ilusión es grande. Al menos, así lo cree Marcelo Pablo Barticciotto.

El Barti siente que el Cacique dio un golpe de carácter, algo tardío, pero que igual vale cuando aún matemáticamente quedan puntos por disputar. El ex DT del cuadro albo le tiene toda la fe al equipo.

“De pelear lo va a pelar, eso es seguro, pero tiene que ver si es que le alcanza. Quizás se acordó un poco tarde, pero pegó un golpe letal y tuene chapa de candidato por el titulo“, indicó Barti en Cooperativa.

En esa línea, además, el ex delantero de Colo Colo agregó que “tenía que demostrar, tenía que ganar y lo hizo con autoridad. El único pero es que no depende de Colo Colo y depende de Cobresal y de Huachipato”.

Marcelo Barticciotto le tiene toda la fe a Colo Colo, pese a su tardía reacción (Photosport)

Barticciotto siente que el cuadro albo sí hizo cosas importantes en el Estadio Monumental durante el pasado fin de semana y siente que aún hay patria para pelear por el bicampeonato, aunque también es cauto en sus declaraciones.

“Cuando no depende de uno, es difícil poder vislumbrar lo que puede llegar a pasar. Ganó con autoridad, ganó bien y se puso chapa de candidato, de pelear el título, lo va a pelear en la medida que Cobresal se caiga y que no reaccione a lo que pasó el fin de semana. Ahí, la presión va a estar y sentirán que viene atrás Colo Colo y eso no es menor”, explicó.

El otro mérito que le da Barti a Colo Colo es que “los equipos de Quinteros van al frente y eso es meritorio. Van a buscar los partidos, hace presión alto y genera que los rivales se equivoquen cuando no leen bien el partido como pasó con Cobresal”.

¿Cuándo son los próximos partidos de Colo Colo?

Colo Colo se concentra en su desafío ante Cobreloa de este miércoles a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama por la semifinal ida de la Copa Chile. El Cacique además tendrá que enfrentar a la Universidad Católica el domingo a las 15:00 en el estadio Monumental por la fecha 25 del Campeonato Nacional.