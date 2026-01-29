En Colo Colo se han vivido últimas horas de alto impacto y todo esto tras zanjar lo que fue la salida del capitán, Esteban Pavez, quien deja el conjunto ‘Albo’ para transformarse en nuevo refuerzo de Alianza Lima para lo que será la temporada 2026.

Tras la salida de jugador, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a esta situación, en la que considera que el público de Colo Colo en una parte, ha sido muy duro con Esteban Pavez.

“Tiene razón en que la salida fue un poco fría, yo sigo insistiendo en que la gente ha sido un poco injusta con él, no todos, pero hay hinchas que quizás fue injusto como lo trataron”, parte declarando Barticciotto.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ no hace vista gorda a lo que fueron los errores de Pavez que terminaron marcando su salida de Colo Colo, en la que en su rol de capitán, tomó decisiones que fueron bastante polémicas, que fueron colmando la paciencia de los hinchas.

“¿Él se equivocó? sin duda, se equivocó y eso hay que reconocerlo también, en algunas declaraciones o decisiones, esto no fue solo, sino con el plantel, como no ir a la presentación de la camiseta, todas esas cosas se fueron acumulando”, declaró.

Concluyendo, Barticciotto no duda en que la situación que generó un antes y un después por la salida de Esteban Pavez fueron por sus dichos sobre la Universidad Católica, los que generaron un anticuerpo muy importante con el jugador dentro de la institución, en la que luego se dio cuenta que se equivocó.

“Todo esto terminó con la declaración de que el mejor equipo era Católica, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Yo creo que él se dio cuenta que se equivocó, pero es un jugador que cuando jugó, lo dio todo, hablo de injusticia por eso también”, cerró.

