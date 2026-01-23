Colo Colo ya se prepara para lo que será su estreno en el torneo nacional en el 2026, lo que sin duda será el gran objetivo del equipo de Fernando Ortiz para esta temporada.

Por esto, el ex jugador del ‘Cacique’, Marcelo Ramírez tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports y se refirió a un jugador en particular, Cristián Zavala, quien ha estado en el ojo del huracán tras su penal fallado ante Peñarol, lo que genera un pensamiento en Ramírez.

“Yo siento y no estoy convencido de lo que voy a decir, pero siento que él no está a gusto en Colo Colo o no es su lugar”, comenzó señalando el ex guardameta.

Siguiendo en este tema, el ‘Rambo’ expresa en que ve a Cristián Zavala con mucha incomodidad dentro de Colo Colo, lo que no lo hace mostrar su mejor versión futbolística.

Zavala en la mira en Colo Colo | Foto: Colo Colo

“Como que no está cómodo, viene de hacer un campañón, es relegado al banco y hay cosas que hablar por sí sola. En una lo abraza antes Ortiz antes de entrar y él va muy serio, yo no lo noto a gusto”, declara.

Concluyendo, Ramírez siente que la mejor acción en la que refleja el descontento de Zavala en Colo Colo es su penal que malogró ante Peñarol, ya que demuestra que no se siente comprometido al 100%.

“El penal es algo de eso, de que algo pasa en él que no está a gusto o no está contento“, cerró.

