Colo Colo golpeó el mercado de fichajes con el retorno de Cristián Zavala. Quien fuera una de las grandes figuras de Coquimbo Unido en el segundo semestre, finalmente se quedará en el Monumental luego que el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón, confirmara que el extremo se quedará en Macul cumpliendo su contrato.

Tras el bombazo, el futbolista usó las redes sociales y mandó sentidas palabras para despedirse del club pirata, justo después de sellar su regreso a Colo Colo. El futbolista agradeció el respaldo recibido durante su paso por el elenco aurinegro, etapa que describió como clave en un momento complejo de su carrera.

“Querida hinchada pirata. Llegó el momento que nuestros caminos se separan otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mi y a mi familia”, comentó de entrada Zavala.

Cristián Zavala se quedará en Colo Colo (Photosport).

“Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un 4º pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado”, agregó.

Luego, Zavala confesó que “lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfruté los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”.

Zavala cerró su mensaje dejando abierta la puerta a un eventual regreso y con orgullo por lo conseguido junto a Coquimbo Unido, subrayando el carácter histórico del título obtenido.

Ahora, el jugador se prepara para un nuevo desafío en Colo Colo bajo el mando de Fernando Ortiz, mientras en el puerto queda el recuerdo de un paso breve, pero intenso, que marcó tanto su carrera como su vida personal.

