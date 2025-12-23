Colo Colo se encuentra definiendo el plantel de cara a la temporada 2026, donde Fernando Ortiz dejó una serie de exigencias pensando en darle un salto de calidad al equipo que el 2025 no peleó absolutamente nada.

Una de las situaciones que los albos deben resolver es el futuro de Cristián Zavala, jugador que fue absolutamente cortado por Jorge Almirón y luego enviado a préstamo a Coquimbo Unido, donde terminó siendo una de las figuras de la Liga de Primera.

Zavala en Instagram. | Foto: Instagram

Si bien en un principio se hablaba de un posible trueque entre el Cacique y el Pirata para que Zavala siguiera en la ciudad puerto, no ha habido novedades y fue el propio jugador quien se encargó de alimentar las especulaciones.

A través de su cuenta personal de Instagram, Zavala subió una foto haciendo una reverencia a la barra pirata con una canción de fondo que reza: “¿Cómo que tienes que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tienes para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad, ni que te siga mintiendo”.

Lo concreto es que Colo Colo y Coquimbo deben resolver rápidamente el futuro de Cristián Zavala, quien en caso de no llegar a acuerdo entre ambas partes deberá volver al Estadio Monumental para presentarse en los entrenamientos el 5 de enero.

