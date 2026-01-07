Colo Colo hoy podría tener novedades en lo que es el mercado de pases, en donde la dirigencia de ‘Cacique’ podría dar el visto bueno para sumar a su tercer refuerzo para este 2026, el que sería el retorno del atacante Damián Pizarro.

Ante esta situación, el ex futbolista Marcelo Vega tomó la palabra en el Podcast de ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports, en la que no se mostró para nada conforme con el retorno del delantero que pertenece al Udinese de Italia.

“No, no es la solución, mucha gente decía que era talentoso, hay que tener cuidado con eso, él no es un talentoso, es un nueve, un nueve de esfuerzo, un nueve que le falta mucho, ha aprendido muy poco, porque uno no aprende solo con entrenamientos, sino que aprende con minutos”, parte señalando Vega.

Agregando a esto, el ‘Toby’ indica en que el jugador nacional no ha mostrado una evolución en su salto el fútbol europeo, en la que no lo ve con las condiciones para poder ser titular en el ‘Cacique’.

Pizarro podría volver a Colo Colo | Foto: Photosport

“Hace un año año que no juega, eso perjudica muchísimo, son dos años perdidos, ¿va a venir a ser banca? de Italia a ser banca a Colo Colo, yo entiendo que no tiene las condiciones de ser titular, pero también entiendo que él quiere más y le gustaría ser titular, pero está Javier Correa que es el titular”, remarca.

Con esta inminente llegada, el ex futbolista pone todo en manos del entrenador Fernando Ortiz, quien deberá tomar una importante decisión para poder encontrarle un espacio a Damián Pizarro, en caso de concretarse su arribo.

“Hay que ver si al técnico le gusta jugar con dos nueves o le gusta jugar con un nueve y dos puntas y rodear más el mediocampo, hay que ver si cambia algo, uno ve lo mismo que hizo Almirón, yo creo que él no es la solución, tampoco creo que gane muy poco”, declaró.

Concluyendo, Vega terminó de aniquilar a Damián Pizarro por lo que es su paso por el fútbol europeo, en donde no mostró ningún tipo de avance y que traerlo hoy no es solución para Colo Colo.

“¿Cuánto mejoró? Si no jugó en dos años y lo dijo el técnico en Francia, es porque no mejoró y no mejora porque no entrena, es por qué no juega. Acá te da para jugar un rato por lo que es nuestro fútbol. Traerlo de nuevo, sin mejorar ¿para qué?“, cerró.

