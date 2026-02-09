El mediocampista Diego Valdés atraviesa un gran presente en el fútbol argentino y vuelve a demostrar por qué su nombre fue pedido con fuerza como refuerzo por Fernando Ortiz en Colo Colo durante el último mercado de fichajes.

El volante de 32 años se ha ido transformando poco a poco en una de las principales figuras de Vélez Sarsfield, siendo determinante en los recientes encuentros del Fortín gracias a su jerarquía, lectura de juego y liderazgo en el mediocampo.

Este fin de semana, el ex Audax Italiano fue protagonista estelar en el triunfo del elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto ante Boca Juniors, en un duelo de alto impacto que captó la atención tanto en Argentina como en Chile.

Diego Valdés se comienza a ganar los aplausos en Vélez a punta de buenas actuaciones | FOTO: Vélez Sarsfield

Pablo Giralt elogia el nivel de Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Su rendimiento no pasó desapercibido para Pablo Giralt, uno de los relatores más reconocidos del continente, quien destacó con entusiasmo la actuación del oriundo de Puente Alto a través de redes sociales.

“Dos asistencias y manejo total de los tiempos por parte de Diego Valdés, para un triunfazo ante Boca Juniors”, escribió Giralt en su cuenta de X (ex Twitter), elogio que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Pero el elogio no quedó ahí. El periodista en el mismo tuit volvió a enfatizar su admiración por el chileno: “Qué bien que juega el 10 de Vélez”, confirmando el gran momento que vive Valdés al otro lado de la Cordillera.

Este gran nivel del ex América de México reabrió el debate en el mundo albo sobre si el Cacique dejó pasar una oportunidad de oro en el mercado de fichajes.

En síntesis…