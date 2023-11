Este fin de semana, Universidad de Chile disputará la versión 197 del Clásico Universitario ante la UC, donde más allá de los puntos en disputa, los azules se juegan algo más que una opción de triunfo.

Sin embargo, la agenda noticiosa durante estos días, ha estado mandada por la situación que vive el delantero de Colo Colo, Jordhy Thompson, quien actualmente cumple con la prisión preventiva, luego de haber sido imputado por homicidio frustrado y desacato, tras haber sido detenido por violencia intrafamiliar.

Por tal razón, el propio entrenador de la U, Mauricio Pellegrino, fue consultado este jueves, ante esta situación que tiene bastante complicado en lo judicial, al atacante de los albos.

En la ocasión, el argentino sostuvo que son temáticas sociales, más allá de lo deportivo propiamente tal. “Es un tema social, no tanto del fútbol. Sin duda que en nuestro club hay comportamiento de protocolos y sanciones”, dijo el trasandino.

“Los jóvenes deben tener conciencia”

Sin profundizar ni mucho menos mencionar al acusado, Pellegrino dejar en claro que es necesario ayudar a los más jóvenes, que la sociedad los debe guiar, pero sin duda, hay que dejar que la justicia actúe como corresponde.

“(Esos problemas) hay que atacarlos a nivel social. Para eso está la justicia, ser paciente, ayudar a los jóvenes para que puedan tener conciencia de estos aspectos y dejar a la justicia que haga su parte”, expresó el entrenador.

Además, comentó brevemente, que en tiempos pasados, le tocó vivir algún episodio un tanto similar. “He tenido algunas experiencias donde hemos pasado momentos difíciles, he perdido jugadores y simplemente lamentamos mucho, no solo en lo deportivo, si no a nivel social que pasen estas cosas”, cerró Pellegrino.

Thompson, durante la formalización el lunes pasado (Captura)

Colo Colo vuelve a la cancha

Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Monumental este domingo 12 de noviembre para enfrentar a Unión La Calera a las 17:30 horas, compromiso válido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2023.