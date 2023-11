Este fin de semana, Universidad de Chile disputará la versión 197 del Clásico Universitario ante la UC, donde más allá de los puntos en disputa, los azules se juegan algo más que una opción de triunfo.

Y en específico el entrenador argentino, Mauricio Pellegrino quien sigue siendo muy cuestionado por el escaso rendimiento que le ha podido sacar al plantel de los estudiantiles.

Muchos ya hablan, que es inminente la salida del ex Vélez Sarsfield de la institución una vez terminada la temporada y que su contrato con la U no será renovado.

Este jueves en conferencia de prensa, el propio Pellegrino habló de su futuro y si este está en el Centro Deportivo Azul. Sin embargo, señaló que aún no ha conversado con la dirigencia, pese a que él siempre habla de proyectarse, ya que cree ciegamente en los procesos.

“No he hablado con Manu (Manuel Mayo) ni con el presidente (Michael Clark) de la institución. Si uno proyecta es porque creo en los procesos de las cosas que se hacen bien, de lo que uno pueda dejar en el año que viene. Los entrenadores tenemos mucho que ver en la formación, en las dinámicas y pase lo que pase el próximo año, para mi hay un grupo con buena madera, que trabaja bien y que puede ser los cimientos para el próximo año”, sentenció el técnico.

Sobre si en algún momento se le ha pasado por la mente renunciar al banco azul, el propio Pellegrino argumentó que constantemente le consultan por aquello y es por eso, que los entrenadores viven en un karma.

“En los entrenadores es el día a día. Pienso en este partido y no más allá, es parte de nuestro karma de entrenador que nos pregunten por nuestro futuro, ¿A qué trabajador le gustaría perder su trabajo? Y siempre nos preguntan por eso, pero hay que vivirlo, que se pueda comentar o vivir eso, permanentemente. Esto es así y hay que saberlo conllevar“, aseveró el trasandino.

“Cuando estábamos bien no me habrían hecho esa pregunta”

Una de las consultas que incomodó al técnico es si le gustaba cómo juega su equipo. En la oportunidad, Pellegrino reconoció que si bien hay ciertos patrones para valorar, desde luego se cuestiona su trabajo porque los resultados no son los óptimos.

“Hemos tenido patrones a nivel organizativo, pero las características y el modelo no han sido los mismos. Esta pregunta no me la hubieran hecho a mitad de año cuando estábamos arriba, ¿A quién le gusta un equipo que no obtiene resultados? Sin duda, no estoy contento con aspectos que hemos podido solventar y una de las cosas prioritarias era encontrar aspectos que nos dieran seguridad, por momentos sí lo hemos podido lograr y en otros no“, sentenció el Flaco.

Finalmente, tuvo conceptos respecto respecto al club, donde dijo sentirse cómodo y reiteró que no ha conversado con nadie del club para hablar de una eventual continuidad en su trabajo para el 2024.

“Es algo que no he hablado nunca, si el club ha sido prudente hay que respetarlo. A nivel mundial y en Sudamérica es difícil hablar de contratos largos porque los resultados siempre mandan. Nos estamos jugando cosas importantes, estoy muy cómodo donde estoy”, comentó el argentino.

Al cierre recalcó que “he descubierto un club fantástico, con una afición increíble, en un momento difícil que era el desafío número uno cuando yo vine. Simplemente el año que viene si estoy, sería algo bueno porque hay una continuidad, pero si no, el club tiene cimientos para preparar algo bueno, también”, concluyó Pellegrino.

Pellegrino asegura que aún no conversa con nadie de la dirigencia para hablar de su futuro (Photosport)

¿Cuándo y dónde es el Clásico Universitario?

Este sábado, se llevará a cabo la edición 197 del Clásico Universitario entre la UC y la U donde ambas escuadras se juegan la chance de seguir con vida pensando en lograr un cupo a la Copa Sudamericana 2024.

El duelo se desarrollará este sábado 11 de noviembre a las 15 horas en el Estadio Santa Laura, donde los de la franja son los locales y se jugará sin público visitante.