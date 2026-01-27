Colo Colo dará inicio de manera formal a la temporada 2026 este sábado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde tendrá que visitar a Deportes Limache por la Fecha 1 de la Liga de Primera 2026.

Lamentablemente para los albos, Fernando Ortiz no podrá contar con Cristián Zavala, jugador que sufrió una fractura en su rodilla y será baja por varias semanas e incluso se podría perder el Superclásico del fútbol chileno.

Más allá de la lesión del jugador albo, hay uno que lo quiere sí o sí en el puerto pirata: “Sí tengo seguridad de que yo lo quería, que también los dirigentes me dijeron que podía quedarse, pero volvió al club dueño de su pase”, dijo Hernán Caputto en ESPN Chile sobre el jugador.

Caputto quiere a Zavala en Coquimbo. | Foto: Photosport

“Me hubiese gustado, me gustaría que pueda estar si no tiene la opción de estar ahí”, complementó sobre el lugar que tiene Zavala en Colo Colo y sus intenciones de llevarlo a la ciudad puerto.

Eso sí, Caputto está al tanto de la lesión que sufrió Zavala: “Ahora con una lesión, bueno, uno tiene que ver si está el mismo interés del club porque es una traba su salida de Colo Colo. Es un jugador que seduce porque lo hizo fantástico”, remató.

Ahora, habrá que esperar y ver qué sucede con Cristián Zavala, quien lamentablemente se perderá el inicio de la temporada por una lesión que no estaba en los planes de absolutamente nadie.

En síntesis

Colo Colo debuta este sábado ante Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Cristián Zavala sufrió una fractura de rodilla y será baja durante varias semanas.