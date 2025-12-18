Coquimbo Unido vive un momento histórico tras consagrarse como campeón del fútbol chileno, logrando un título que lo posiciona en un lugar privilegiado dentro de la competencia nacional.

Esta conquista, además, le abre las puertas para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que hace aún más relevante la consolidación del plantel de cara a una temporada exigente.

En paralelo, la planificación de la temporada 2026 ha generado incertidumbre entre los hinchas coquimbanos, ya que varias figuras del elenco Pirata ya se han ido y otras anunciaron su salida, poniendo en duda la continuidad de jugadores claves.

El desafío de mantener un equipo competitivo para la Liga de Primera 2026 y el prestigioso torneo internacional es uno de los principales focos del recién llegado técnico Hernán Caputto.

La posible continuidad de Cecilio Waterman y otras figuras

Uno de los futbolistas que tuvo una gran temporada fue el delantero panameño Cecilio Waterman, quien incluso se despidió del club a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje, dando a entender que su ciclo en la Cuarta Región estaba cerrado.

Sin embargo, el propio Caputto, en conversación con Cooperativa Deportes, dejó entrever que el goleador podría finalmente revertir su salida y continuar en la escuadra aurinegra.

“La mayoría está con posibilidades de seguir. El mismo Cecilio, ya hubo acercamientos, al igual que con otros, que probablemente estos días se oficialice”, aseveró.

En 32 partidos con la camiseta de Coquimbo, Waterman convirtió 13 goles | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“A veces nos despedíamos, pero noté muchas ganas de quedarse en él, que también va a estar en el Mundial con Panamá. Noto mucha tranquilidad, se ha hecho el esfuerzo con los que quieren estar”, concluyó.

