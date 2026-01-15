Hernán Caputto tuvo un estreno positivo en la banca de Coquimbo Unido. En el marco de la tradicional Noche Lila, el cuadro pirata se impuso por 2-1 a Deportes Concepción, resultado que marcó el primer triunfo del técnico argentino al mando del elenco aurinegro y dejó buenas sensaciones de cara a los desafíos que vienen.

Tras el encuentro, el entrenador conversó con Bolavip Chile y valoró el rendimiento de su equipo, más allá del marcador. “Muy contento, pero principalmente porque creo que el equipo mantiene esa intensidad, esa hambre de gloria, de seguir ganando, con una muy alta competitividad, entonces eso es muy bueno”, señaló Caputto, quien además adelantó que el próximo compromiso ante Huachipato será clave para seguir evaluando alternativas en el plantel. “Nos sirve mucho para seguir viendo jugadores antes de la competencia que tenemos el próximo miércoles”, agregó.

Coquimbo Unido busca mantener el nivel que llevó a ser campeón en 2025 (Photosport).

Consultado por la posibilidad de sumar nuevos refuerzos, el DT fue cauto, aunque dejó la puerta abierta a eventuales incorporaciones. “Yo siempre digo que hasta que no esté cerrado el libro de pases, siempre puede haber una posibilidad más de traer gente”, explicó.

No obstante, también destacó su conformidad con el plantel actual, pese a las ausencias de jugadores importantes como Lucas Pratto, Guido Vadalá, Benjamín Gazzolo y Sebastián Galani. “Estoy conforme con el plantel, contento. No se trata de traer por traer, sino de estar atentos si se necesita en algún puesto”, puntualizó.

Finalmente, Caputto anticipó lo que será el cruce ante Deportes Limache por la Supercopa, advirtiendo un duelo de alta exigencia. “Va a ser bravo. Todos los equipos de Víctor Rivero son competitivos, así que no creo que sea la excepción”, sostuvo, remarcando además la importancia del partido por tratarse de una semifinal. “Hay hambre de gloria, de seguir ganando, y eso lo vamos a seguir haciendo”, cerró el entrenador.