Coquimbo Unido hizo historia tras vencer en los penales a Universidad Católica y consagrarse como campeón de la Supercopa. El técnico pirata Hernán Caputto, necesitó dirigir solo dos encuentros para bajar la segunda estrella en el palmarés aurinegro.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el entrenador campeón, Hernán Caputto, dialogó sobre varios temas que dieron que hablar el día de ayer. El momento del Mono Sánchez, lo ocurrido con Juan Francisco Rossel y la campaña que viene para los piratas.

– Me imagino ¿cómo debe estar el puerto pirata, no?

“Bien, contento, feliz. Es difícil reinventarse sobre el éxito y los muchachos lo lograron. Nosotros los guiamos en estas partes porque son realmente muy competitivos, esa es la realidad. Ya lo veíamos el año pasado al competir en todos los partidos”.

– ¿Esteban González debe estar disfrutando este logro en México?

“Sin dudas. No soy amigo del Chino, pero si le tengo aprecio, si soy amigo de Miguel (Pinto), a quien quiero mucho, también a su profe Mauro. Seguro que contribuyeron muchísimo en esto, porque estuvieron todo un año, armaron un grupo humano fantástico. Ellos tuvieron mucho que ver en todo eso”.

Hernán Caputto campeón con Coquimbo Unido

– ¿Pensaste alguna vez que ibas a tener una figura tan especial como el Mono Sánchez?

“Uno siempre intenta tener figuras, pero este (Mono Sánchez) es un personaje del fútbol. Querible totalmente y que le hace muy bien al fútbol. No nos olvidemos de que atrás de todo ese personaje o sobre también, hay un gran arquero que está en grandes momentos del partido donde se necesita a estos tremendos jugadores”.

– Atajar sin guantes es complicado ¿no?, Hernán tú fuiste arquero

“Después del partido le dije, en los momentos tan lindos, las marcas (atajar sin guantes) siempre quieren estar, pero bueno parece que es una marca media propia de él (Mono Sánchez). Yo creo que siempre hay que disfrutarlo, hay que vivir los momentos y luego tener bien los pies en la tierra y saber que esto recién comienza”.

– Con toda la experiencia que tienes tú, ¿a Rossel hay que guiarlo?

“Para mí con imágenes me pareció que lo que hizo Diego (bailar), lo hizo hacia su familia. Pancho es un chico joven, pero creo que después ya no pasó a mayores y nada. Luego Fernando (Zampedri), vino y dijo ‘vayan a festejar, vamos nosotros para el otro lado’. Pero son cosas que suceden en esos tipos de partidos en los que hay tanto en juego”.

– Bueno ahora hay que dar vuelta la página y pensar en U de Conce ¿no?

“Mañana estamos entrenando , ya estamos pensando en lo que viene. Como dije, hay que disfrutar los momentos, pero luego hay que recuperar. Lo importante ahora es planificar lo que viene”.

– ¿Llegan más refuerzos a Coquimbo?

“Yo estoy muy contento con el plantel, sin duda. Ayer lo decía, se lo dije a los dirigentes y lo más importante es que hasta que no esté cerrado el libro de pases y hay alguna oportunidad y en puestos que realmente necesitamos siempre va a ser bienvenido”.

– ¿Hay alguna posibilidad para Cristián Zavala?

“Los jugadores buenos, jugadores que conocen el club y que han estado acá como Cristián, siempre van a ser bienvenidos, tiene las puertas abiertas por supuesto”.

